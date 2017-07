Moeilijk seizoen voor Kortrijk? "Nee, we gaan winnen, en snel"

Anastasiou kreeg ook niet de makkelijkste taak: een nieuwe mentaliteit en groep bouwen én de kleedkamer uitkuisen. Maar het lijkt hem al aardig gelukt, want op het veld staat er iets. Dat was te zien in de tweede helft. "We hebben onszelf in de problemen gebracht met die penalty", gaf hij toe.

"Maar op Charleroi voor de eerste match komen, is geen cadeau. Die ploeg staat er altijd en heeft al drie jaar dezelfde coach, wat altijd een voordeel is. We ontbraken ietwat geluk dat een paar ballen tegen de lat gingen, maar ik hou er een goed gevoel aan over."