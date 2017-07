Fier, boos, ontgoocheld... Tielemans heeft het allemaal

Tielemans zorgde voor een assist en een quasi puntgave prestatie. Het ontlokte veel lof van de fans en de analisten. Maar zelf was hij kritisch. "De emoties razen door mijn lijf", gaf Tielemans na de match toe. "Ontgoocheling, boosheid en ook wel frustratie."

"Bij de rust staan we voor, maar we kunnen dat niet vasthouden. Dat is echt jammer. We hoopten op ons elan van vorig seizoen door te gaan, maar dat lukte niet. De prestatie was wel hoopgevend en daar moeten we op verderbouwen."