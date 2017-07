38% Belgen aan aftrap: Antwerp en Zulte Waregem primussen van de klas, deze topclubs onderaan

door Aernout Van Lindt

De eerste speeldag in de Jupiler Pro League zit erop. Zulte Waregem is de eerste fiere leider na een 0-5 overwinning in Eupen. En dat deed het met opmerkelijk veel Belgen aan de aftrap. Wie zijn de besten en slechtsten van de klas?