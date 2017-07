Analist neemt de balans van Gent op na teleurstellende eerste week: "Het hangt nog los aan elkaar"

"Puntenverlies in deze fase wil niet zeggen dat je achteraf in Play-off I geen kampioen kunt worden. Maar het is geen goeie repetitie voor de Europese match van deze week. Drie tegendoelpunten: dat geeft geen vertrouwen", aldus analist Eddy Snelders aan Sporza.

Samenhang vinden

"Gent vindt de cohesie nog niet. In januari moest het ook spelers inpassen. Jongens zoals Gigot, Kubo en Kalinic hadden meteen een impact", weet Snelders.

"De spelers die nu gehaald zijn, zouden weer een versterking moeten zijn, maar het is weer zoeken. Andrijasevic heeft gisteren gescoord, maar hij speelde een vrij bleke wedstrijd. Het is nog wat zoeken en tasten. Het hangt nog los aan elkaar."

Geen reden tot paniek

"Er is geen man overboord, maar je moet wel je fouten erkennen en je moet je ploeg coherent en stabiel proberen te laten werken. Ik ben ervan overtuigd dat Hein Vanhaezebrouck dat op korte termijn zal realiseren", besluit de analist.