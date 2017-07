Anderlecht wil toptalent Mile Svilar laten vertrekken, maar enkel onder deze twee belangrijke voorwaarden

De clan Svilar en het bestuur van Anderlecht zitten niet langer op dezelfde golflengte, en dus gooit de landskampioen het over een andere boeg. Als de entourage van Svilar denkt dat het elders beter is, mag hij de club verlaten klinkt het in Het Nieuwsblad.

Daar staat wel wat tegenover. Anderlecht vraagt enkele miljoenen en een stevig percentage op de doorverkoop. Op die manier willen de Brusselaars niet dezelfde fout maken als Standard, dat Landry Dimata voor een appel en een ei naar KV Oostende liet gaan.

De zeventienjarige Svilar ligt bij Anderlecht nog tot medio 2018 onder contract. Die verbintenis wil de goalie niet verlengen. De komende dagen zal moeten blijken of er kapitaalkrachtige clubs zich melden die het Belgische toptalent wel al een plaats als eerste doelman beloven.