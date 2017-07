Antwerp zoekt en vindt opvolger voor vertrokken Omolo, voorstel is reeds gedaan

Antwerp deed Nader Ghandri, een defensieve middenvelder van het Tunesische Club Africain een voorstel. Dat meldt Gazet van Antwerpen. Zijn huidige werkgever wil de imposante controleur (1m94) voorlopig niet laten gaan, maar weet ook dat zijn contract volgende zomer afloopt.

Antwerp zoekt nadrukkelijk naar een opvolger voor Johanna Omolo die naar Cercle Brugge vertrok. Gewezen Standard-middenvelder Sambou Yatabaré was lange tijd in beeld bij de Great Old, maar dat dossier raakte van de baan. Nu is de neo-eersteklasser bij de 22-jarige Ghandri aanbeland.