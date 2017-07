Verhaeghe probeert druk af te houden: "Maar dat is wel een must"

Het is alvast de droom van menig speler, die plots weer geloven in de kansen. "Waarom zouden we het daar niet kunnen doen, het moet zeker mogelijk zijn", klinkt het haast unisono.

Bart Verhaeghe van zijn kant hoopt ook op een volgende ronde in de Champions League, maar wil de druk niet te hoog houden: "Het is geen absolute must om de poules in de CL te halen", geeft hij aan bij De Ochtend.

Bij blauw-zwart weten ze ook wel dat er na de derde ronde zo mogelijk nog een grotere tegenstander volgt. "De Europa League-poules zou ook mooi zijn. Maar dat is dan weer wel van moeten", aldus de sterke man van Club Brugge. 1 ronde overleven in een van beide competities dus.