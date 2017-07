Bolat werd langs alle kanten bejubeld, maar Antwerp-icoon Goots plukt er een andere speler uit: "Een geweldige meevaller"

Goalie Sinan Bolat kreeg vanwege enkele prima reddingen in de tweede helft veel lof van iedereen. Maar Goots pikt er nog een andere pion van de Great Old uit. "Obbi Oulare was een geweldige meevaller na een enkele keer meegetraind te hebben", aldus Patje Boem Boem in Gazet van Antwerpen.

"Op pure adrenaline heeft hij zich meteen willen presenteren aan het publiek. Hij woog op hun verdediging, maar liet ook voetbaltechnisch knappe dingen zien. Een hoopvolle prestatie voor de toekomst."

Een makkie

Ook over de inzet van het team was Goots zeer te spreken. "Ik ben enorm trots op wat onze ploeg vrijdag getoond heeft. Anderlecht leek me naar de Bosuil te zijn afgezakt met de verwachting dat het een makkie ging worden, maar werd voor de rust op inzet en karakter afgetroefd. De hele ploeg heeft zich negentig minuten lang de longen uit het lijf gelopen."