Palacios moest zaterdag met rood van het veld, Bondsparket heeft inmiddels een beslissing over de Club Brugge-back genomen

Palacios liep zaterdag de doorgebroken Hupperts omver. Scheidsrechter Sebastien Delferière haalde voor die ingreep de rode kaart uit zijn zak. Ook een geel karton was een optie, want Lior Refaelov was namelijk nog in de buurt.

Zo oordeelde maandag ook het Bondsparket. Die besliste dat de uitsluiting van de rechtsachter voldoende was. Palacios kan komende zondag dus gewoon weer aantreden tegen KAS Eupen.

Sebastien Siani moet wel een weekje brommen. De aanvoerder van KV Oostende slikte in het slot van de wedstrijd tegen Moeskroen een rode kaart.