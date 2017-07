Hoezo de nieuwe JosÃ© Izquierdo: "Hij is meer aanwezig en ik vind hem nÃ³g verrassender"

Dennis werd al meteen tot de nieuwe José Izquierdo gebombardeerd. Ook analist en Club-icoon Jan Ceulemans was danig onder de indruk. "Het debuut van Dennis bij Club Brugge is veelbelovend", blikt hij in Het Nieuwsblad terug op de Brugse zege bij Lokeren (0-4).

"Terwijl ­Izquierdo - à la Robben - vanop de flank heel vaak naar binnenkomt om dan te schieten, vind ik Dennis verrassender. Hij heeft veel diepgang in zijn spel, zoekt elke weg naar de goal, is meer aanwezig dan Izquierdo en profiteert van iedere meter ruimte", aldus Ceulemans.

Beer Amokachi vs. vinnige Dennis

"Twee kansen en het was twee keer bingo zaterdag. Al moeten we erbij zeggen dat Lokeren ontzettend zwak was", gaat de Caje verder. "Ik hoop voor hem dat hij straks dezelfde ­acties kan blijven brengen tegen een stugge, gesloten verdediging. Want na dit debuut zullen ze vanaf volgende week op zijn lijf plakken, maar in een goeddraaiend Brugs elftal zal hij altijd wel op de loer liggen."

"Of ik gelijkenissen zie met de Nigeriaan Amokachi in het verleden? Misschien het feit dat Dennis overal kan opduiken, maar Amokachi was toch meer een sterke beer, terwijl Dennis vinnig is."