De oude Refaelov is stilaan terug en weet exact wat hij nodig heeft: "Dan komt alles terug"

“Het is leuk om op deze manier aan het seizoen te beginnen”, stak een zichtbaar tevreden Refaelov na de partij in en tegen Lokeren van wal. “Tijdens de vriendschappelijke wedstrijden probeerden we een en ander uit, tegen Lokeren kwam alles waar we op getraind hebben uit. Al kan het wellicht nog beter.”

Zelf lijkt Rafa terug van weggeweest. Na een moeilijk seizoen met verschillende blessures, klimt de Israëli eindelijk uit de put. “Als ik fit blijf, dan komt alles terug. Daar ben ik zeker van. Dit is mijn challenge. Ik werk elke dag keihard en wil me tonen op het veld”, besloot de aanvallende middenvelder van Club Brugge.