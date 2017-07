De grote warboel van Anderlecht: twijfels rond de ene, andere mag (maar liefst niet) verkocht worden en dan nog eentje die tegen zijn zin moet blijven

Anderlecht heeft een prijs van vele miljoenen op het hoofd van Mile Svilar geplakt. Hij en zijn entourage willen dat hij speelt, maar dat zit er niet meteen in. Op dit moment zou René Weiler zelfs eerder Davy Roef opnieuw in doel zetten dan Svilar, die hij nog niet klaar acht. En de Zwitser zal ook niet plooien voor de druk.

Roef mag niet weg, maar dringt wel aan

Roef is met heel wat meer bagage en mondigheid teruggekeerd uit Spanje en Weiler wil hem eigenlijk al sinds de eerste week van de voorbereiding niet meer laten vertrekken. Want... op dit moment zijn er zelfs nog twijfels over Matz Sels, die Weiler nog niet helemaal kon overtuigen.

Ook bij Matz Sels zijn er nog twijfels...

Dat zou het natuurlijk pas helemaal afmaken als de doelman die aangetrokken werd om voor ervaring te zorgen op de bank zou belanden. Frank Boeckx zal dan weer zijn fysieke achterstand die hij door zijn blessure opliep eerst moeten wegwerken. Weiler zijn eerste twee doelmannen op dit moment zijn dan ook Sels en Roef, maar die laatste wil nog steeds weg. Hij beseft echter ook dat de spelerskernen op dit moment vrij vol geraken.

Nog een nieuwe doelman?

Het geloof in Svilar is nog steeds bijzonder groot, maar door alle commotie en de wil om te vertrekken, schuift hij momenteel een plaatsje op in de pikorde. Maar welke oplossing is er nu mogelijk? Roef wil nog steeds weg, want hij wil wekelijks spelen. Een nieuwe deal met Deportivo of een andere club die dan een andere doelman richting Anderlecht sturen?

Mogelijk... Zo probeert Van Holsbeeck ook nog tegen eind augustus het contract van Svilar te verlengen als de interesse in hem zo lauw blijft. De manager gaat ook niet afwijken van zijn vraagprijs, want hij wil Svilar wel héél graag behouden. Als die akkoord gaat met een verlenging, wil Anderlecht meewerken aan een verhuur. Het lijkt momenteel de enige optie in de warboel.