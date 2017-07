Lukebakio van 'niet nodig bij Anderlecht' naar de man die de meeste verantwoordelijkheid krijgt bij Charleroi

Lukebakio beweerde dat hij als 'vernieuwd' uit Toulouse was weergekeerd. "Eerst zien en dan geloven", was zowat het credo van Herman Van Holsbeeck en René Weiler. Ze leenden hem uit aan Charleroi en die gingen zich toch even informeren bij Toulouse. Daar klonk het: "Heel het seizoen geen problemen met hem gehad."

Felice Mazzu zag direct welk vlees hij in de kuip had de afgelopen weken. Mazzu is dan ook een fan van snelle, dribbelvaardige wingers. En hij gaf hem nog meer verantwoordelijkheid, want Dodi mag alle vrije trappen nemen. "De coach vroeg me dat en natuurlijk wou ik dat doen", lachte hij zaterdag.

"Ik ben al iemand die graag zijn eigen kans gaat en bij vrije trappen kan je al eens naar doel schieten", zei de man die Kaminski tot een supersave dwong. "Goh, die had ik er graag zien ingaan hoor. Hij was goed getrapt, maar de redding van Thomas was nog beter..."