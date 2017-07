Domper voor AA Gent: publiekslieveling die bijna weg was, moet tweede keer onder het mes

De 25-jarige Neto slaagde bij Brighton niet voor zijn medische tests. Bijgevolg ging de transfer naar de nieuwkomer in de Premier League niet door, en greep Gent naast enkele miljoenen.

Al langer knieperikelen

Nu zal Neto opnieuw geopereerd worden aan zijn geteisterde knie, meldt Het Nieuwsblad. Dinsdag zou de ingreep al doorgaan. De controleur sukkelt sinds maart met de knie. Na een operatie speelde hij in play-off 1 nog enkele wedstrijden, maar zijn oude niveau haalde hij toen niet meer.

Ook in mei 2015 ging Neto al eens onder het mes na knieperikelen. Toen keerde hij wel sterk terug en had hij een belangrijk aandeel in de knappe Champions League-campagne.