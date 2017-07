Antwerp heeft 'de schrik van elke JPL-aanvaller' in huis: er staat een beer op de Bosuil

Batubinsika is 1m84, maar even breed als groot. De verdediger kwam deze zomer over van PSG, waar hij net niet goed genoeg werd bevonden voor de top. Maar Luciano D'Onofrio heeft er wel goud mee binnengehaald voor een ploeg als The Great Old.

Bij de Parijse topclub tekende de nu 21-jarige rechtsvoetige verdediger in 2016 een profcontract voor één jaar. Hij speelde heel het seizoen bij de reserves van PSG, maar werd daar wel algemeen gezien als één van de grote sterkhouders. Zijn contract werd echter niet verlengd en D'Onofrio kreeg een tip van PSG: "Gratis op te halen: fysiek sterke verdediger."

Nog een beer op komst

En dat was geen overdreven beschrijving. Batubinsika stak Teodorczyk en bij uitbreiding de hele Anderlecht-aanval (samen met Arslanagic) in zijn achterzak, zeker de eerste helft. Na vijf minuten stak hij 'Teo' al eens onder de grasmat en die raakte daarna geen bal meer goed.

D'Onofrio kreeg een tip uit Frankrijk: 'Gratis op te halen: fysiek sterke verdediger'

Achteraan zit het dus wel snor op de Bosuil. Want ook Moustapha Sall moet er nog bijkomen. Voorlopig moet de Senegalese verdediger nog een aantal kilo's kwijtspelen, maar met zijn 1m93 is ook hij een indrukwekkend figuur. Maar om terug te keren op Batubinsika: hij heeft alles om de schrik van elke aanvaller in de Jupiler Pro League te worden.

Verdediging betrouwbaar

Ondanks zijn stevige gestalte is hij immers ook niet traag en heeft hij een goeie inspeelpass. Bölöni hoopt tegen november zijn team helemaal op de rails te hebben, maar voorlopig kan hij terugvallen op een straffe defensie. Met Haroun daarvoor voorspellen we dat Antwerp de komende weken niet al te veel goals gaat moeten slikken... Al maakt één zwaluw de lente natuurlijk nog niet.