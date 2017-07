Gent nu al op scherp: "Als je ziet hoe ze die goals slikken" en "Dat zou een drama zijn"

"Dezelfde fout als afgelopen week, toen ze ook te makkelijk kansen en doelpunten weggaven", aldus Geert De Vlieger bij Sports Late Night. "En nu opnieuw, als je ziet hoe ze de tegengoals slikken."

"Bij het eerste doelpunt kan Vetokele vrij inkoppen, terwijl Horemans gewoon niet springt. In zo'n duel moet je veel scherper zijn. De tweede goal wordt Ceballos door niemand opgepikt en wordt er niet kort genoeg verdedigd."

Donderdag gaan ze het moeten doen met deze verdedigers

"En bij het derde doelpunt wordt Esiti gewoon voorbijgelopen. Rinne laat zich daar ook te makkelijk doen. Als je stevig wil staan en stabiliteit wil hebben, dan zal het echt veel beter moeten", beseft de analist. "Niet alleen vandaag bleek dat er achterin iets bij moet."

"Maar donderdag zullen ze het moeten doen met de jongens die ze hebben, want tegen dan ga je nog niet meteen een versterking beet hebben die er meteen staat. Maar het is duidelijk dat er nog iets bij moet", pikte ook Marc Degryse kritisch in. "Ze gaan het wel halen Europees denk ik, het zou ook een drama zijn als het niet zo zou zijn."