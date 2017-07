'Standard vist achter het net: gegeerde Bryan Ruiz heeft zijn nieuwe bestemming gekozen'

Er was natuurlijk meer nodig om Ruiz effectief naar de Vurige Stede te brengen. Ishak Belfodil vertrok nog niet op Sclessin, de ex-speler van AA Gent had keuze te over én hij wilde niet inleveren op zijn riant loon dat hij bij Sporting Lissabon opstreek. (Lees er HIER meer over)

En dus was de keuze snel gemaakt. Het ziet ernaar uit dat Ruiz naar Al Ahli in de Verenigde Arabische Emiraten trekt. Lokale media melden dat de vleugelspeler ginds een contract tekent.

De kapitaalkrachtige club waar ook Club Brugge-middenvelder Claudemir naartoe trok, kan de vleugelaanvaller moeiteloos een riant loon voorschotelen. Bij Sporting verdiende hij naar schatting een nettoloon van 1 miljoen euro netto per jaar.