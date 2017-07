Genk stelt onmiddellijk teleur, Stuivenberg heeft gelijk

Genk wordt al na 90 minuten met beide voeten stevig op de grond gezet. Een ploeg met die ambities die in eigen huis 0-2 achter komt tegen Waasland-Beveren en in de toegevoegde tijd nog een 3-2 voorsprong uit handen geeft. Dit is uit den boze.

"We moeten allemaal voor de spiegel staan", gaf coach Stuivenberg na de wedstrijd aan. En of hij gelijk heeft. De Genkse motor hapert. De Nederlander heeft nog veel werk, maar weinig tijd.

Bezorgde blikken bij Janssens en De Condé



Duur puntenverlies

"Het was nog maar de eerste wedstrijd, dit puntenverlies moeten we kunnen relativeren", zal in vele hoofden spelen. Vergeet dan niet dat Genk vorig seizoen welgeteld één punt tekort kwam voor play-off 1. Op speeldag 1 gaf het nu al 2 punten weg.

Opstelling

Stuivenberg experimenteerde met zijn opstelling, maar dat pakte niet goed uit. Genk creëerde amper iets in de eerste helft. De lange blessurelijst en het vertrek van Castagne zijn verzachtende omstandigheden, maar de coach moet ook gezien hebben dat het in de tweede helft, met de inbreng van Schrijvers, een pak vlotter liep.

Vechtlust

Ook de spelers moeten in de spiegel kijken. Met talent alleen win je geen wedstrijden. Er moet gevochten worden, geknokt voor elke meter. Kijk maar naar de manier waarop Antwerp een punt pakte tegen Anderlecht.

Concentratie

Genk incasseerde een goal in de laatste minuut van de eerste helft, een minuut na de pauze en in de toegevoegde tijd. Ook dat stemt tot nadenken. Een wedstrijd duurt 90 minuten + extra tijd. De concentratie moet er bij iedereen zijn van de eerste tot de laatste seconde. De manier waarop Genk de 3 punten te grabbel gooide na de knappe heropstanding, is schrijnend.

De spelers moeten de hand in eigen boezem steken



Zoveel talent

Is het dan allemaal zo slecht? Als de coach na 1 match zegt dat iedereen voor de spiegel moet staan, mag het duidelijk zijn dat er veel fout is gelopen. Dat is absoluut geen reden tot paniek. Er loopt zoveel talent rond in Genk. Niet voor niets bestempelen heel wat waarnemers Genk als een titelkandidaat.

De heropstanding was bijzonder knap. Met een 0-2 achterstand op het bord, toonde de jonge groep weerbaarheid. Waasland-Beveren werd bij momenten zoek gespeeld, Genk knutselde mooie combinaties in elkaar en er volgden 3 puike doelpunten.