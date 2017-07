Gentse recordaankoop etaleerde op speeldag 1 meteen zijn torinstinct: "Er kan zeker nog 10 procent bij"

"Na het gelijkspel van donderdag komt deze nederlaag hard aan", baalde Andrijasevic na het 3-2-verlies. "We moeten snel analyseren wat fout liep, want donderdag wacht alweer de cruciale return tegen Altach."

Of dit een echte Andrijasevic-goal was? Dat kan ik moeilijk over mezelf zeggen

Met de 0-1 liet de aanvallende middenvelder wel zijn torinstinct zien. Was dit nu een echte Andrijasevic-goal? "Dat kan ik moeilijk over mezelf zeggen. (lacht) Ik houd er meer van te spreken met mijn prestaties op het veld. Laat anderen dus maar over mij oordelen."

Afgelopen donderdag ontbrak Andrijasevic nog, nu vierde hij zijn rentree. Al was de Kroaat nog niet 100 procent fit. "Ik voel nog steeds last aan mijn nek. Ik denk dat er nog zeker 10 procent bij kan. Mijn wissel? Dat was een beslissing van de coach, maar normaal kan ik donderdag wel aantreden."