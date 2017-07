OFFICIEEL: José Mourinho kaapt pion voor 45 miljoen euro weg bij concurrent Chelsea

De transfer die al even in de lucht hing, is nu ook officieel bekend gemaakt. Nemanja Matic ruilt Engels landskampioen Chelsea in voor Manchester United. De Servische middenvelder tekende bij The Mancunians een contract voor drie seizoenen.

Het was The Special One menens om Matic naar Manchester te halen. Met de deal is namelijk 45 miljoen euro gemoeid. Het vertrek van de 28-jarige international bij Chelsea is opvallend. Vorig seizoen speelde hij namelijk nog 35 duels in de Premier League, waarvan 30 als basisspeler.