Transferitis? Er is een verklaring voor de afwezigheid van Kara

Van Kara is het nog steeds niet duidelijk of hij bij Anderlecht zal blijven. Voorlopig is er geen enkele ploeg die het gevraagde bedrag - bepaald in zijn contract - op tafel wil/kan leggen. Zijn voorkeur gaat ook uit naar de Premier League.

Gisteren deed zijn afwezigheid de geruchtenmolen draaien, maar Kara reisde zaterdag af naar Senegal omwille van familiale redenen. Vandaag - maandag - werd hij terug verwacht en hij trainde reeds voluit mee. Voorlopig is de stevige centrale verdediger dus niet bezig met een transfer.