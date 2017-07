Twee opvallende afwezigen in selectie Leko voor Basaksehir

Wat meteen opvalt is dat er in de 21-koppige selectie geen speur te bekennen is van Anthony Limbombe en Laurens De Bock. Limbombe haalde zaterdag nog wel de selectie na een tijdje op de strafbank omdat zijn mentaliteit niet goed genoeg was. Leko neemt hem nu dus niet mee.

De Bock was zaterdag wel nog titularis tegen Lokeren, maar ontbreekt nu. Wellicht sukkelt hij dus met een blessure, maar daar is nog niets over geweten. Diaby en Cools lopen er ook terug bij, terwijl er van Rotariu opnieuw geen spoor te bekennen is.

Doelmannen: Ethan Horvath, Guillaume Hubert, Jens Teunckens

Verdedigers: Helibelton Palacios, Dion Cools, Bjorn Engels, Brandon Mechele, Stefano Denswil, Ahmed Touba

Middenvelders: Timmy Simons, Marvelous Nakamba, Jordi Vanlerberghe, Ruud Vormer, Hans Vanaken

Aanvallers: Lior Refaelov, Thibault Vlietinck, Emmanuel Dennis, José Izquierdo, Abdoulay Diaby, Jelle Vossen, Jéremy Perbet