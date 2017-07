Ondermaatse prestatie van Racing Genk: "Ik heb er gewoonÂ geen verklaring voor, we waren onszelf niet"

Genk was in de eerste periode zichzelf niet en keek net na de rust tegen een 0-2 achterstand aan tegen Waasland-Beveren. De Limburgers kwamen nog 3-2 voor, maar het werd uiteindelijk nog een gelijkspel. "We waren vandaag onszelf niet", bekende Trossard na de match. "Wat we tegen Everton hebben getoond, was van heel andere koek."

"Het positieve is dat we een halfuur lang goed hebben gespeeld en karakter hebben getoond na de 0-2"

"Heel spijtig, maar we hebben wel getoond dat we karakter hebben. Maar in de laatste minuut krijgen we dan toch eentje binnen en dat mocht niet gebeuren. Of we de match te licht hebben opgenomen? Ik denk het niet. We hebben Waasland-Beveren goed bestudeerd. Ik heb er gewoon geen verklaring voor. Het positieve is dat we een halfuur lang goed hebben gespeeld en karakter hebben getoond na de 0-2."

"Maar de teleurstelling is enorm groot dat na die laatste tegengoal", vervolgt de Genk-speler. "We hebben heel wat emoties beleefd vandaag. We hadden nog een lange weg te gaan, maar na die 3-2 dachten we dat het beklonken was. Hopelijk is dit een wijze raad voor de volgende wedstrijden", besluit Trossard.