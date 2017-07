Leko-revolutie toch niet zo revolutionair: "Zonder dat ze het wisten toch 3-4-3 gespeeld"

"Op twee matchen zijn ze toch anderhalve helft heel goed geweest. Ik denk dat ze zeker op een acceptabel niveau speelden. Volgens mij gaan ze klaar zijn voor de terugmatch tegen Basaksehir, woensdag in Turkije," vertelt Preud'homme bij Vista!, de nieuwe webcast van Proximus 11 en HLN.

Geen nieuwe formatie

Maar het nieuwe aanvallende systeem van Leko is geen primeur. "Dat 3-4-3 systeem heb ik verleden jaar ook al een paar keer gebruikt. Alleen stonden sommige spelers er op dat moment niet zo voor open. We waren kampioen geworden in een 4-3-3 en ze begrepen niet goed waarom we dan nog van systeem zouden moeten veranderen."

En toch heeft Preud'homme zijn spelers nog zover gekregen. "Ik vroeg één specifieke speler een beetje hoger te gaan staan, zodat ze zonder dat ze het wisten toch 3-4-3 gespeeld hadden", zei hij met de glimlach.