Mourinho reageert in gekende stijl op de interesse van Galatasaray in Fellaini: "Ze maken meer kans om mij te krijgen"

José Mourinho wil van een vertrek van Fellaini niet weten. Dat liet de coach van Manchester United in een ludieke, maar wel zeer duidelijke, reactie verstaan.

"Voor Galatasaray is het makkelijker om mij te krijgen dan Fellaini", aldus The Special One. "Als ze een nieuwe trainer nodig hebben (Galatasaray werd vorige week al Europees uitgeschakeld, red.) mogen ze altijd eens een poging ondernemen."

4 miljoen netto

Sportief directeur van Galatasaray Cenk Ergun deed de Rode Duivel een interessant voorstel. Fellaini kan bij de club uit Istanbul een vierjarig contract ondertekenen en een jaarsalaris van 4 miljoen euro netto opstrijken.