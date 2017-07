Het zwaard van Damocles boven Anderlecht? "Als hij al begint te zeuren ... hij moet bewijzen dat hij 15 miljoen euro waard is"

door Aernout Van Lindt

door

Nicolae Stanciu zoekt zijn rol nog bij Anderlecht

Foto: © photonews

Anderlecht is zich ook in het nieuwe seizoen stilaan aan het lanceren, maar het begon met een gelijkspel bij Antwerp: 0-0. Toch is het voor menig analist de absolute topfavoriet om titel 35 binnen te rijven. Maar er is nog een probleempje bij Anderlecht.