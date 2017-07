7 minuten had Mechelse zomeraanwinst nodig om de score te openen: "Dat is mijn job"

"Het was heel leuk voor mij om al na zeven minuten te scoren, maar het is spijtig dat we niet konden winnen", liet de Serviër weten na de wedstrijd. "Maar een punt is wel mooi tegen een sterk Standard. Mijn goal? Het was de tweede bal die ik raakte. Het was een mooie goal. Het is mijn job om daar in de zestien op te duiken."

De 24-jarige nieuwkomer was ook onder de indruk door de sfeer in het AFAS Stadion. "Er hing een geweldige sfeer in het stadion, daarom wil ik de fans dan ook bedanken. Hopelijk kunnen we hen volgende keer de drie punten bezorgen."

"Het niveau ligt hier veel hoger dan in de Servische competitie"

Ook het verschil in vergelijking met de Servische competitie is groot. "Het niveau ligt hier veel hoger. Elke ploeg in deze competitie is erg sterk. Je moet elke match presteren om te winnen. Deze wedstrijd was goed voor mijn vertrouwen, dus ik wil de coach bedanken voor het vertrouwen. Hopelijk kan ik de volgende match ook scoren."