Nieuwkomer groeit meteen uit tot publiekslieveling, maar werd ook al op de vingers getikt door Club Brugge

Na afloop was de vleugelaanvaller in zijn nopjes over zijn prestatie en vooral die van het team. Verder had de nieuwkomer ook lovende woorden voor de meegereisde fans. (Lees er HIER meer over)

Andere taal dus dan woensdag na het 3-3-gelijkspel tegen Basaksehir. Toen uitte Dennis zijn ongenoegen over zijn wissel. Voor die uitlatingen werd de winger op de vingers getikt door Club, aldus Het Nieuwsblad.

Op Daknam luisterde teammanager Dévy Rigaux dan ook nauwlettend naar wat Dennis allemaal over de 0-4-overwinning tegen de Waaslanders te vertellen had.