"Obbi wie?" en "Die weegschaal zal afzien": Na de woorden van BÃ¶lÃ¶ni, de reactie van Oulare

Bölöni herkende zijn nieuwe spits niet eens op de persconferentie. "Obbi wie?", herhaalde hij twee keer. Tja, uw nieuwe spits coach. "Ah ok (lacht). Nee, we hebben zelf nog geen tijd gehad om hem op de weegschaal te zetten. En naar wat ik vandaag zag, zal die weegschaal afzien."

1m96 en 102 kilo

Obbi Oulare was maandagavond te gast in de eerste aflevering van Extra Time. Hij had de woorden van zijn trainer natuurlijk ook gehoord. "We hebben er vanmiddag na de bosloop over gesproken en dat moet naar beneden, hé." De spits gaf ook zijn huidige afmetingen mee: "1m96 en 102 kilo."

Frank Raes vroeg hem of zoiets hem niet op scherp zet. "Hij heeft gelijk", klonk het kort. Benieuwd of Bölöni zijn spits tegen volgende week al iets beter kent...