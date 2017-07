Nog een eersteklasser die werkweigeraar Leye wil binnenhalen (en dringend)

door Johan Walckiers

door

Ook Eupen heeft interesse in Mbaye Leye van Zulte Waregem

Foto: © photonews

Bij Zulte Waregem was er niemand die zaterdagavond een woord repte over Mbaye Leye. Na de 0-5 op het veld van Eupen was er ook niemand die hem miste. Maar in de hoofdtribune zou er wel gepraat zijn over de nukkige aanvaller.