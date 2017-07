Onze mening: Reviewcommissie roept niemand op, maar deze fases vielen ons op

Elke week gaan we op zoek naar fases die door de Reviewcommissie konden worden bekeken. Die vergelijken we dan steeds met wat de Reviewcommissie uit zijn hoed tovert. En dat weten we al: niemand dus.

Rest de vraag: moest dat deze keer wel gebeuren? We zagen twee fases die in het oog sprongen, maar waren ze zwaar genoeg?

Timothy Derijck

Een eerste gevalletje was een elleboog van Timothy Derijck aan het adres van Nicolas Verdier. Hij kreeg er geel voor in Eupen en dat leek ons op het eerste zicht al een zware straf, want de ex-spits van KV Mechelen zocht het duel wel heel expliciet op. Benieuwd wat de commissie zal oordelen.

Thomas Buffel

Buffel leek zijn elleboog in het gezicht van Camacho te planten, die daar niet echt vrolijk door was. Zeker iets om te herbekijken.