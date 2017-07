De ondoordringbare muur? Dat mag niet! "Ik begrijp het niet goed"

Sa Pinto experimenteerde er ook al mee in de oefenmatchen en toen werd het toegelaten: zijn spelers hand in hand laten staan bij een vrije trap. Een tactiek die door scheidsrechter Lawrence Visser eerst ook oogluikend werd toegestaan, maar na een uur besliste hij toch om er een einde aan te maken.

De muur wordt inderdaad ondoordringbaar zo, maar dat is niet de bedoeling. Er is immers sprake van belemmering van de aanvallers. Ze zullen de komende weken iets steviger schouder tegen schouder moeten staan. "Ik begrijp het niet echt", zei Sa Pinto na de match tegen KV Mechelen. "We wilden iets nieuws proberen."