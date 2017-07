Standard graait een punt mee bij KV Mechelen, kersverse coach Sa Pinto reageert

Sa Pinto debuteerde in zijn eerste officiële match als hoofdcoach van Standard met een punt op het veld van KV Mechelen. "We stonden goed georganiseerd te spelen en hebben weinig kansen weggeven", aldus de Portugees. "Ik ben heel blij met de mentaliteit van de ploeg. Ze hebben hard gewerkt. Maar dit is nog een ploeg in opbouw, we hebben nog tijd nodig."

Standard creëerde - behalve de twee cadeautjes die het van Mechelen kreeg en de vrije trap van Mpoku op de lat - wel weinig échte kansen. Toch vond Sa Pinto dat zijn ploeg moest winnen. "Of ik tevreden ben? Ik ben enkel tevreden als we winnen. We hadden meer verdiend na de tweede helft", is de nieuwe Standard-coach duidelijk.