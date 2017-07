Genk laat deur nu toch op een kier, onderhandelingen voor sterkhouder mogen doorgaan

Genk liet eerst resoluut weten dat Colley voor geen geld te koop was, maar nu zouden er toch weer onderhandelingen opgestart zijn. De centrale verdediger is één van de sleutelpionnen in het team van Albert Stuivenberg, maar de miljoenen die Sampdoria voor hem overheeft, lijken nu toch mogelijk de doorslag te geven.

De Italianen hebben een aantal tussenpersonen ingeschakeld om de onderhandelingen te voeren. Trainer Giampaolo wil Colley er heel graag bij, want zijn verdediging heeft nog versterking nodig.