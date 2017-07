Meunier gaat zware concurrentie niet uit de weg: "Ik heb niets te verliezen"

Thomas Meunier speelde zaterdag een prima wedstrijd tegen AS Monaco. En waar we dachten dat nieuwkomer Dani Alves zijn plaats zou inpalmen, stond de Braziliaan plots rechtsvoor.

Meunier stond op rechtsback, Dani Alves als rechteraanvaller.

De Rode Duivel maakt zich (nog) niet te veel zorgen over zijn plaats. "Hij is een hele grote, we kennen zijn kwaliteiten. Dat heeft hij - ondanks zijn leeftijd - genoeg getoond bij Juventus, zeker in de Champions League", vertelde hij aan Goal.

"De concurrentie zal zijn zoals met Aurier: een gezonde strijd en de beste speelt. Ik heb niets te verliezen", besloot Meunier.