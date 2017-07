Geen excuses voor Vanaken: "Dat moet absoluut de doelstelling zijn van Hans"

"We mogen toch niet vergeten dat hij in zijn eerste seizoen dubbele cijfers haalde, zowel qua doelpunten als qua assists. Als je dat kan bij een topclub, heb je absoluut een meerwaarde", bevestigt Vincent Mannaert bij VISTA!.

Maar het zal toch beter moeten. "Vorig jaar was het - naar het beeld van de ploeg - wisselvallig. Nu is het een belangrijk seizoen voor Hans."

In de 3-4-3 is geen nummer tien, maar dat vindt Mannaert geen excuus. "Refaelov is frisser dan ooit aan de voorbereiding begonnen en is heel goed aan het voetballen. Dennis brengt iets dat we misten bij de blessures van Izquierdo", geeft hij als voorbeelden.

"Het is veel minder het systeem, dan wel de speler die op een bepaald moment moet tonen dat hij klaar is, dat hij moet spelen. Dat moet absoluut de doelstelling zijn van Hans. Maar ik heb er nog vertrouwen in."