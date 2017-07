Nieuwkomer Waasland-Beveren maakt meteen indruk met splijtende assist: "Hadden het voor de wedstrijd besproken"

Ryota Morioka maakte in de zomer de overstap van het Poolse Slask Wroclaw naar de Freethiel. En in zijn eerste officiële match zette hij Olivier Myny met een knappe assist op weg naar de 0-1. "We hadden voor de wedstrijd besproken dat Myny veel in de rug van de verdedigers moest duiken. Dan kon ik hem zo diep aanspelen", legt de Japanner uit.

Waasland-Beveren kwam na de pauze nog op een dubbele voorsprong, maar Genk keerde nog terug tot 3-2. In de slotminuut duwde Gano toch nog de gelijkmaker binnen. "Na hun eerste goal kregen ze meer vertrouwen. Ze speelden goed tussen de lijnen en wij communiceerden te weinig. Maar een punt is al bij al een goed resultaat", aldus Morioka.