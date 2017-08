Sylla was niet het enige target voor AA Gent, Buffalo's hadden interesse in deze drie van Eupen

Gent liet mij voelen dat ik bovenaan de verlanglijst stond -Mamadou Sylla Deel deze quote:

"Duitsland was bovendien een te grote stap voor een speler die pas zijn eerste volledige seizoen achter de rug heeft. Na een gesprek met Hein Vanhaezebrouck en mijn entourage was ik ervan overtuigd dat Gent de volgende halte in mijn loopbaan moest worden."

Gent paaide de spits door van hem de eerste keuze te maken. "Ook belangrijk: ze lieten mij voelen dat ik bovenaan hun verlanglijst stond. Ze volgden Onyekuru, Ocansey, Lazare, maar ze hebben op mij gefocust."