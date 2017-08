Het werd pijnlijk duidelijk tegen Altach én tegen Sint-Truiden. AA Gent komt wat tekort op het middenveld. Een stevige middenvelder mét een goeie pas in de voeten, een type Neto dus.

Want laten we eerlijk zijn, weinigen in eerste klasse hebben een kruispass in de voeten die die van de Braziliaan benadert. Damien Marcq faalde schromelijk om de flanken goed aan te spelen tegen Altach.

Milicevic geen ideale oplossing

Danijel Milicevic heeft die pas wél in de voeten, maar de frêle Bosnische international verliest op die positie teveel energie in de duels, nog een sterk punt van Neto.

En Esiti dan? De sterke Nigeriaan heeft dan wel de body én duelkracht voor twee, maar een splijtende precisiepas naar pakweg Kubo, Simon of Kalu, zagen we hem nog niet vaak afleveren.

Beste wintertransfer

Als Neto terug op zijn niveau kan komen, kan hij de best mogelijke wintertransfer worden voor dit AA Gent. Intussen is het zonder hem behelpen.