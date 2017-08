Voormalige wereldster heeft het verkorven bij New York: "Haal hem eraf, hij is een risico" (mÃ©t beelden)

Toen Andrea Pirlo naar de Verenigde Staten trok enkele jaren terug, lag de wereld nog aan zijn voeten. Maar intussen is daar toch al verandering in gekomen. De fans van New York zijn niet meer zo wild van hun sterspeler.

Andrea Pirlo zou té weinig zijn verdedigende taken opknappen en demonstreerde dat tegen Toronto FC. Giovinco was daar de man met twee doelpunten, maar het was vooral Pirlo die in het oog van de storm kwam.

Hij verzuimde het om snel genoeg de ruimte dicht te lopen bij het eerste doelpunt van zijn landgenoot en ging bovendien bij de vrije trap schuilen achter de rest van de muur. Bekijk hieronder zijn acties én de reacties erop van supporters. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Armchair Analyst: Playing Pirlo is too big a risk, given what he costs NYCFC defensively #TORvNYC pic.twitter.com/JuGyXWeny2 — Matthew Doyle (@MattDoyle76) July 30, 2017

You simply wouldn't bet against him.



Giovinco with the picture-perfect free kick! #TORvNYC https://t.co/WI9BItLOv9 — Major League Soccer (@MLS) MLS/status/891743881682866177">July 30, 2017