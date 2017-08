Bij Club Brugge beseffen ze dat ze goud in handen hebben: "Een bingotransfer voor de club"

Een doelpunt tegen Basaksehir en nog eens twee treffers tegen Lokeren, een droomstart voor Dennis. Dat de Nigeriaan iets magisch heeft, zag je al tijdens de voorbereiding. Hij schakelde heel vlotjes een man uit en bewees ook toen al dat hij het vijandelijke doel wel weet staan.

Maar toch: op het Europese toneel meteen belangrijk zijn en op speeldag 1 in de Jupiler Pro League nog eens twee keer tot scoren komen: faut le faire. Geen probleem voor Dennis, want die speelt zonder stress en doet gewoon zijn ding. Pas op: zonder daarbij het teambelang uit het oog te verliezen.

Technisch sterk en heel snel

“Dennis is technisch sterk en heel snel”, wist Brandon Mechele na afloop van de klinkende zege in en tegen Lokeren te vertellen. “En bovendien is hij nog steeds maar 19 jaar oud, hé.”

Dat klopt, Dennis is nog steeds maar 19. De Nigeriaan staat op zijn jonge leeftijd al veel verder dan ene José Izquierdo op dezelfde leeftijd. Dennis kan het ver schoppen, maar hij moet in alle rust kunnen groeien binnen het geheel van Leko. Zonder te veel vergelijkingen met Izquierdo en zonder nu al te denken aan een stap hogerop. Op een dag komt die er wel vanzelf.

Bingotransfer

Ook Lior Refaelov gelooft overigens hard in zijn nieuwe ploegmakker. “Dennis is hetzelfde type speler als José (Izquierdo, nvdr.), hij heeft bijna dezelfde kwaliteiten”, aldus Rafa. “Het is een bingotransfer voor de club, zeker als je weet dat José wellicht deze zomer nog zal vertrekken.”

“We proberen Dennis zo goed mogelijk te integreren in de groep. Dat hij al een paar keer kon scoren, kan zijn integratie alleen maar versnellen. (lacht) Bovendien vind ik hem gemakkelijk op het veld, dat kan alleen maar positief zijn”, besluit Refaelov.