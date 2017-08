DÃ© smaakmaker van vorig seizoen in PO2 staat er opnieuw: "Ik beleef hier een sprookje, fantastisch"

Ceballos keerde terug naar moederclub Charlton Athletic waar hij de voorbereiding afwerkte. Pas vlak voor de Belgische competitiestart tekende hij een driejarig contract bij Sint-Truiden. Die verbintenis zette de 24-jarige Spanjaard in de verf met twee goals tegen AA Gent.

Dat de deal er toch doorkwam, maakte me overgelukkig

"Ik beleef hier een sprookje", geniet de Truiense matchwinnaar Ceballos nog na. "STVV is mijn club ondertussen, maar even zag het ernaar uit dat ik niet zou kunnen terugkeren. Nochtans wist ik dat men ernstige interesse in me toonde. Dat de deal er toch doorkwam, maakte me overgelukkig."

Na een moeizame eerste helft etaleerden de Kanaries in de tweede helft weer de gekende durf. "Het seizoen is pas begonnen, dus moeten we er nog wat inkomen. Ik werkte bovendien een ander voorbereidingsprogramma af dan STVV. Op fysiek vlak heb ik nog een kleine achterstand goed te maken, maar deze start is veelbelovend."