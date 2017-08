De Roemenen van Anderlecht hopen niet bepaald op haalbare loting: "Real Madrid of Barcelona"

door Yannick Lambrecht

De Roemenen van Anderlecht hopen niet op haalbare loting, maar wel de absolute top

Voor Club Brugge, Oostende en Gent is dit al meteen een beslissende week voor hun Europese parcours. Anderlecht is daarentegen rechtstreeks geplaatst voor het Kampioenenbal en blikt in alle rust vooruit op de loting.