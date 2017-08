Dries Mertens neemt geen blad voor de mond: "Zo haal je nooit een EK-of WK-finale"

De aanvaller maakt zich zorgen over het Belgische voetbal. Het kan allemaal wel wat beter... “Ik denk dat het te maken heeft met het ontbreken van een echte voetbalschool in België”, zegt Mertens in een gesprek met Sport/Voetbalmagazine. In Nederland, waar Mertens lange tijd actief was, staat het jeugdvoetbal natuurlijk een pak verder. “Waar staat het Belgische voetbal voor? Ik zie het niet", klinkt het ferm.

“Ik kwam uit de Anderlechtschool, de beste opleiding ooit, maar dan speelde je in de nationale selectie met jongens van een andere club en... Dat wrong toch altijd een beetje", voegt de aanvaller van Napoli er nog aan toe.

(Lees verder onder de foto)

Wegplukken van talenten is een probleem

Volgens Mertens moet tactiek een belangrijkere rol gaan spelen in de jeugdopleiding. “Met enkel inzet haal je nooit een EK- of WK-finale. Je moet in de jeugd wel verschillende systemen meegeven. Tactiek maakt op het hoogste niveau het verschil."

"Ik weet, in België is het niet makkelijk omdat de beste talenten meestal vroeg worden weggehaald. Dus als je vraagt waarom we met onze nationale ploeg niet verder raken op een toernooi, dan heeft het volgens mij voor een stuk ook daarmee te maken.”

Weggespeeld door Spanje

Volgend jaar moeten de Rode Duivels een hele natie trots zien te maken op het WK in Rusland. “Onze generatie beseft wel dat Rusland een laatste kans wordt. De verwachtingen mogen groot zijn, maar je moet ook realistisch blijven", benadrukt de Rode Duivel.

"Waar ik mij zorgen om maak, is de oefenmatch vorige zomer tegen Spanje. Daar zijn we echt weggespeeld. Oké, het was de eerste wedstrijd onder Martínez, met een nieuw systeem, maar ik zat toen vanaf de zijlijn met grote ogen toe te kijken naar het niveau van Spanje. We kregen een pak rammel. Dat plaatste alles toch even in perspectief", besluit Mertens.