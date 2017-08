Van de Franse zevende klasse naar AA Gent in Ã©Ã©n jaar: hij moet de Gentse defensie redden

De opmars van Bronn is indrukwekkend te noemen. Hij kwam met AS Cannes uit in de lagere reeksen toen Niort de sterke Tunesische Fransman kwam oppikken voor het reserveteam.

Daar was hij ook op amateurbasis verbonden, maar meer en meer charmeerde hij de hoofdcoach van Niort en uiteindelijk zou hij maar liefst 29 keer in de basis staan in de Ligue 2.

Gigot 2?

Nu moet hij bij AA Gent de zwalpende defensie op sleeptouw nemen. Kan hij het? Wel, je wordt niet zomaar Tunesisch international, zeker niet in een derby met aartsrivaal Marokko.

Verder is Bronn gezien zijn weinige professionele ervaring nog kneedbaar, zo heeft Hein Vanhaezebrouck ze immers graag. In dat opzicht kent hij een gelijkaardige achtergrond als Samuel Gigot, al had die nog anderhalf seizoen Kortrijk om te rijpen.