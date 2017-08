VIDEO-ANALYSE: Dury maakt indruk met 5,5 nieuwkomers in team: "Er staat iets!"

Ok, het was 'maar' Eupen. Het is echter niet zo dat de andere topclubs toppers speelden. Dury zette vijf nieuwkomers in zijn basis en liet er ook nog drie invallen. Toch was het er niet aan te zien, want Essevee speelde vlot en aanvallend voetbal.

"Niet enkel gestoeld op organisatie, maar er waren al aanvallende patronen te zien." Dury, bouwheer die met snelbouwsteen een stevig huis kan neerpoten...