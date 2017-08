Gent-voorzitter gaat meteen maatregelen treffen: "We zien dat ook"

“Uiteraard zien wij als bestuur ook wat er te zien is", zegt De Witte in Het Nieuwsblad. "Namelijk dat we wellicht nog iets zullen moeten doen. Maar we zullen niet halsoverkop te werk gaan en moeten in samenwerking met de trainer iets proberen bij te voegen.”

Defensieve versterking

Op dit moment lijkt de ploeg van Gent niet helemaal in balans. Wellicht volgt er dus nog defensieve versterking. “We hebben zware investeringen gedaan in onze ploeg en we moeten vermijden dat die niet ten volle renderen door een of ander manco."

"We mogen onze investeringen niet afremmen en daarom zullen we wellicht nog iets bijhalen. Maar we moeten alleen een speler halen die bij onze manier van voetballen past. We gaan het intern goed bediscussiëren", besluit de voorzitter van De Buffalo's.