Flashback: zo won Club Brugge twee jaar geleden op het veld van Besiktas

Allesbehalve vanzelfsprekend, ware het niet dat blauw-zwart in een recent verleden nog ging winnen op Turkse bodem. In het seizoen 2014-2015 won Club Brugge zomaar eventjes met 1-3 van Besiktas. Iets wat niemand op voorhand écht zag gebeuren, maar het gebeurde toch maar mooi.

2-1 thuis, 1-3 (!) op het veld van Besiktas

Toen Besiktas en Club Brugge het in maart 2015 tegen elkaar opnamen, was dat in het kader van de achtste finales van de Europa League. Thuis won Club met 2-1 van de Turken. Een degelijke uitgangspositie, maar met de terugmatch in gedachten zou het nog heel spannend worden.

Een halfuur voor tijd was blauw-zwart met een 1-0-tussenstand op het veld van Besiktas uitgeschakeld. Gelukkig voor Michel Preud'homme en zijn mannen zorgden Tom De Sutter en Boli Bolingoli (2) alsnog voor een sensationele ommekeer, waardoor Club naar de kwartfinales van de Europa League mocht.

Dnipro

In die kwartfinales botsten de Bruggelingen op een uitgekookt Dnipro Dnipropetrovsk, dat later in de finale van het toernooi met 2-3 van winnaar Sevilla zou verliezen. Bekijk de samenvatting van Besiktas-Club Brugge hieronder: