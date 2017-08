Hij was er al eens zo dicht bij, maar faalde in het absolute slot: "Ooit zal ik kampioen spelen met Standard"

De jongste twee seizoenen misten de Luikenaars de boot. In het seizoen 2013/2014 haalde Standard wel PO1 en stevenden de roodhemden af op een nieuwe landstitel.

De club uit de Vurige Stede ging als leider PO1 in, maar verspeelde de titel aan Anderlecht. "Toen ik eens bij William (Vainqueur, red.) logeerde in Rome, spraken we nog over die gemiste titel", haalt Paul-José Mpoku, toe aan zijn derde passage bij Standard, een spijtige herinnering op in Sport/Voetbalmagazine.

Bekroning

"We hadden nochtans alles: een goeie ploeg, een vriendenkliek, de titel zou een bekroning geweest zijn voor deze generatie, net zoals dat indertijd zo was voor Defour, Fellaini en Witsel. Ik blijf ervan overtuigd dat ik ooit kampioen zal spelen met Standard."