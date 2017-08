Jan Mulder heeft nogal speciale raad voor Teodorczyk

"Eerst dit: er is toch geen reden tot paniek - we zijn één competitiewedstrijd ver", zegt Mulder in Het Laatste Nieuws. "Wat ik wel kan zeggen, is dat Teodorczyk veel te hard zijn best doet. Hij zou beter wat minder werken dan nu het geval is", gaat de Nederlander verder met een speciale raad voor de Pool.

"Hij trok op de Bosuil sprints van maar liefst tachtig meter. Dat is toch nergens voor nodig? Neen, Teodorczyk moet een soort nonchalance ontwikkelen, zodat hij frisser is voor doel", besluit Mulder.